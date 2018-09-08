В Японии погиб 21 человек и 13 пропали без вести

Из-за землетрясения на Хоккайдо погиб 21 человек, 13 пропали без вести

Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 21 человека, 13 числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. "Число погибших составляет 21 человек, 6 человек находятся в критическом состоянии, числятся пропавшими без вести 13 человек. На ликвидации последствий аварии работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов", — сказал генеральный секретарь. В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни.