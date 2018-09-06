От землетрясения на Хоккайдо пострадали 87 человек, 20 пропали без вести

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости . По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 87 человек, числятся пропавшими без вести 20 человек.

В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 20 человек не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.

На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти 3 миллиона домов.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.