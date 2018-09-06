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От землетрясения на Хоккайдо пострадали 87 человек, 20 пропали без вести
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От землетрясения на Хоккайдо пострадали 87 человек, 20 пропали без вести 

РИА Новости + ещё 27 24 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 87 человек, числятся пропавшими без вести 20 человек.
В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 20 человек не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.
На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти 3 миллиона домов.
В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.
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