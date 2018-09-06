На Хоккайдо произошло новое землетрясение магнитудой 5,4

ТОКИО, 6 сентября. / ТАСС /. Еще одно землетрясение — магнитудой 5,4 — произошло утром в четверг на острове Хоккайдо, где ночью был зафиксирован мощный сейсмический удар магнитудой 6,7. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков, как и ночью, находился в округе Ибури на юго-западе острова, а очаг залегал на глубине 40 км.

К настоящему времени известно о 10 пострадавших в результате первого землетрясения. Также на острове произошли масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения. В некоторых районах зафиксированы обрушения зданий и сход оползней.

Сейсмологи предупреждают о возможности сохранения сейсмической активности в этом районе и риске сильных землетрясений в течение недели. Впервые с 1996 года на Хоккайдо произошло землетрясение силой шесть баллов по японской семибалльной шкале.