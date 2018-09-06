Число пострадавших на Хоккайдо превысило 100 человек

Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек

По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 110 человек, передает РИА "Новости"

поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 19 человек установить не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.

На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти 3 миллиона домов.

Ранее сообщалось, что после землетрясения на японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС "Томари".

Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС "Томари" на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.