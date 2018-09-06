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Число пострадавших на Хоккайдо превысило 100 человек
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Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек 

Газета.Ru + ещё 31 30 минут назад
Фото: Reuters
По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 110 человек, передает РИА "Новости".
В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 19 человек установить не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.
На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти 3 миллиона домов.
Ранее сообщалось, что после землетрясения на японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС "Томари".
Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС "Томари" на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.
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