В Абинске горел частный жилой дом

Вчера на улице Абрикосовой в Абинске Краснодарского края произошел пожар в частном доме. В тушении огня был задействованы семь человек и две единицы техники. Информацию передает пресс-служба регионального управления МЧС России

Отмечается, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило на пуль дежурного вчера, 5 сентября, около половины шестого вечера. Спустя час — в 18:40 огонь удалось ликвидировать.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.