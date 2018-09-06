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В Абинске горел частный жилой дом
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В Абинске горел частный жилой дом 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера на улице Абрикосовой в Абинске Краснодарского края произошел пожар в частном доме. В тушении огня был задействованы семь человек и две единицы техники. Информацию передает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Отмечается, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило на пуль дежурного вчера, 5 сентября, около половины шестого вечера. Спустя час — в 18:40 огонь удалось ликвидировать.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
«ФедералПресс» напоминает, что в ирбитском детском саду произошел пожар. Из здания тут же были эвакуированы 73 человека, 53 из которых дети.
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