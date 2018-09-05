Ингушетию тряхнуло дважды, жертв и разрушений нет

Первый раз приборы зафиксировали землетрясение около десяти вечера 4 сентября. Эпицентр — на глубине 10 км на северном склоне Сунженского хребта в 9 км от Назрани. Магнитуда землетрясения — 3,9, интенсивность — до 3 баллов.

В том же месте находился эпицентр подземных толчков и во второй раз. «Дрожь земли» жители республики могли почувствовать в шесть утра 5 сентября. На этот раз магнитуда достигла 4. Интенсивность землетрясения не изменилась — 3 балла.