Ингушетию тряхнуло дважды, жертв и разрушений нет 

Два подземных толчка на территории Ингушетии зафиксировали за последние сутки сотрудники единой геофизической службы Российской академии наук, сообщает ГУ МЧС России по РИ.
Первый раз приборы зафиксировали землетрясение около десяти вечера 4 сентября. Эпицентр — на глубине 10 км на северном склоне Сунженского хребта в 9 км от Назрани. Магнитуда землетрясения — 3,9, интенсивность — до 3 баллов.
В том же месте находился эпицентр подземных толчков и во второй раз. «Дрожь земли» жители республики могли почувствовать в шесть утра 5 сентября. На этот раз магнитуда достигла 4. Интенсивность землетрясения не изменилась — 3 балла.