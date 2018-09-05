Землетрясение как тест: экстренный телефон 112 оказался рабочим только в одном городе Южного Урала

Система 112 заработает во всей Челябинской области только с 1 января 2019 года. Сейчас она используется в тестовом режиме, поэтому люди не могли дозвониться до экстренных служб по этому телефону во время землетрясения 5 сентября. Так ответил на претензии южноуральцев вице-губернатор Борис Климов на совещании в Катав-Ивановске — городе, который больше остальных пострадал в результате ЧС. На устранение всех последствий подземных толчков в регионе власти отвели месяц.

Жителей Катав-Ивановска возмутила работа службы «112». Сеть была постоянно занята, а некоторые сотрудники и вовсе бросали трубки.

Вице-губернатор Олег Климов сообщил, что сейчас система работает только в Челябинске , а в других городах она проходит тестирование.

— Тестовый режим — это не приём реальных звонков, а прокрутка учебных. В нормальном режиме система 112 работает только в одном городе — Челябинске, 30 сентября в опытную эксплуатацию будет запущена вся область с поступлением реальных звонков, — объяснил Олег Климов — 1 января система будет запущена в боевой режим, когда она должнга соответствовать всем необходимым требованиях. Тогда таких пробелов, о которых вы говорите, быть не должно.

Олег Климов попросил потерпеть до января, тогда заработает номер 112 Все здания, пострадавшие от землетрясения, должны быть восстановлены до конца сентября. Этот срок обозначил на заседании комиссии по ЧС в Катав-Ивановске губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Больше всего пострадала районная больница, поэтому о ней чиновники говорили отдельно.

— В течение двух-трёх дней должен быть вопрос по пациентам, как мы будем их перевозить, если им понадобиться помощь. Исходя из здравого смысла, понимаем, что на ремонт понадобится два-три месяца. Она и посыпалась-то из-за того, что здание уже требовало ремонта, — заявил глава региона после осмотра главного медучреждения муниципалитета.

В больнице полностью отменили приём, а пациентов перевели в другой корпус

На ремонт больницы губернатор отвёл два-три месяца

С четверга, 6 сентября, должен быть возобновлён учебный процесс в индустриальном техникуме, здание которого тоже пострадало, и школах.

Борис Дубровский также поручил подготовить предложения по оказанию финансовой помощи владельцам домов, в которых пострадали печки.

— Это нужно решить быстро, в октябре уже будет холодно, — подчеркнул губернатор.

На решение этих вопросов глава региона пообещал выделить необходимые ресурсы.

МЧС пообещали, что нового землетрясения не будет

В ГУ МЧС по Челябинской области также объяснили, почему отрицали второе землетрясение, которое произошло уже днём, 5 сентября. В письме, которое ведомство получило от Уральского отделения РАН , повторные толчки объясняются как продолжение первых, ночных. Учёные подчеркнули, что вероятность второго землетрясения невелика. Тем не менее, в городе был введён режим ЧС.

Ночью 5 сентября жители Челябинской области, Свердловской и Башкирии ощутили серьёзные колебания земли. Магнитуда самых сильных толчков достигала 6,0. Больше всего пострадал Катав-Ивановск. Всего от южноуральцев в экстренные службы поступила почти тысяча звонков. За ЧС сайт 74.ru cледил в режиме онлайн и собрал полную картину последствий природного явления.