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В Нигерии из-за наводнения погибли десять человек
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В Нигерии из-за наводнения погибли десять человек, пишут СМИ 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: AFP 2018 / Vietnam News Agency, Quang Duoc
Десять человек погибли в результате наводнений в нигерийским штате Кебби, сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой на местные власти.
Как сообщается, наводнения произошли в двух районах штата в четверг.
"Один солдат и девять других людей погибли в результате сильного наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в штате. Солдат, по сообщениям, погиб, пытаясь спасти женщину из потока", — заявил пресс-секретарь губернатора штата Абубакар Дакингари.
Наводнения уничтожили множество домов в штате, повредили сельскохозяйственные угодья и привели к гибели скота.
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