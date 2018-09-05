Пожар на востоке Грузии уничтожил восемь гектаров леса

Это произошло в Атенском ущелье на востоке страны. На месте мобилизованы пожарные и спецтехника, сообщает «МИР 24».

Тушение осложняет сложный рельеф местности. Хотя, по заверениям Службы управления чрезвычайными ситуациями, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Ближайшее село находится в 7 километрах от леса.

Пожар возник в среду днем. Местные жители заметили сильное задымление, а затем стало известно, что в лесу находились два очага возгорания.

Вскоре пожар удалось локализовать благодаря усилиям 50 сотрудников Службы по управлению ЧС и спецтехнике.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о повреждении или уничтожении вещи в результате неосторожного обращения с огнем. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или отправки на исправительные работы сроком до двух лет.

Накануне в Саратовской области был локализован лесной пожар, площадь которого составила пять гектаров. Причины его возникновения остаются неизвестными.

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