«Вам всего доброго!»: Дубровский пожелал держаться жителям пострадавшего от землетрясения города

В осмотре пострадавшего от землетрясения города Дубровский решил плясать от печки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, 5 сентября прибывший в наиболее пострадавший от землетрясения город региона — Катав-Ивановск , осмотрел районную больницу, проверил, крепка ли печь в доме местного жителя, пообщался с детьми и оценил состояние индустриального техникума, зданию которого исполнилось 60 лет.

Состояние главного медучреждения Катав-Ивановска губернатор оценил вместе с главврачом

Борис Дубровский вместе с главой Катав-Ивановского района Евгением Киршиным и главврачом местной больницы Раисой Сушариной обошёл всё главное медучреждение муниципалитета, в том числе по периметру, хуже всего ситуация обстоит на четвёртом этаже.

Единственный ребёнок в инфекционном отделении едва не подхватил «звёздную болезнь» от большого внимания прессы и чиновников

В инфекционном отделении внушительная делегация чиновников встретила девочку-сироту, ребёнок от повышенного внимания застеснялся, а когда толпа рассосалась, заулыбалась.

Дубровский спросил девочку, как она проводит здесь время, читает ли книжки, смотрит ли телевизор. Последний здесь не положен, а на литературу ребёнок налегает.

Здание индустриального техникума, в который наведался Дубровский, по возрасту почти сверстник главы региона

Затем губернатор предложил зайти в пару домов и осмотреть местный техникум, зданию которого 60 лет.

— Техникум покрепче, — отметил он.

Пообщавшись с детьми на улице, глава региона выдал им «медведевское»: «Вам всего доброго!».

На пешеходной улице города губернатору нечего было ловить

Следом комиссия во главе с губернатором зашла в дом, где треснула печная кладка. Здесь к их визиту уже были готовы.

— Есть ли риски, — поинтересовался Дубровский.

— Вроде, нет, — ответили ему.

Пообщавшись с детьми, Дубровский выдал им на прощание «медведевский» перл

Потом делегация отправилась на местную пешеходную улицу.

— Скучаете, — поинтересовался Дубровский у гуляющих здесь детей.

— По вам — нет, — ответили они.

Около 20 часов в администрации Катав-Ивановского района началось совещание комиссии по ЧС.

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