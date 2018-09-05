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Новый самолет‐амфибию Бе‐200 подарят Южному региональному центру МЧС России
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Россия анонсировала историческое событие

Новый самолет‐амфибию Бе‐200 подарят Южному региональному центру МЧС России 

360tv.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
На 12-й международной выставке «Гидроавиасалон-2018» новый самолет-амфибию Бе-200 передадут Южному региональному центру МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
Заместитель главы МЧС России Николай Гречушкин передаст «летающую лодку» на вооружение АСЦ МЧС России 7 сентября в Геленджике. Базироваться новая техника будет в Ростове-на-Дону.
Самолет успешно прошел все необходимые летные испытания.
У авиацентра уже есть три аналогичных авиационных борта. Они уже не раз вылетали на борьбу с природными пожарами на территории России, а также в Португалии, Греции, Черногории, Израиле, Индонезии. Самолет нового поколения обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Дальность полета — более трех тысяч километров. Он развивает скорость до 700 километров в час. За один заход с самолета выбрасывают 12 тонн воды.
Бе-200 используют не только для тушения лесных пожаров, но и для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту ЧС, перевозки грузов.
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