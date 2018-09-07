МЧС получило новую амфибию Бе-200ЧС

Как сообщили в пресс-службе «ОАК», самолет успешно прошел испытания и совершил перелет с заводского аэродрома в Таганроге на гидробазу в Геленджик. Машину буду эксплуатировать в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра МЧС.

Модернизированный Бе-200ЧС — наиболее совершенная и эффективная из существующих амфибий. Переданные ранее самолеты этой серии борются с природными пожарами на юге России , в Сибири и на Дальнем Востоке. Также летчики МЧС России многократно оказывали помощь в тушении пожаров в Португалии, Греции, Черногории, в Израиле, Индонезии и других государствах.

По словам генеральный директор ТАНТК Юрия Грудинина, сейчас на заводе на окончательной сборке находится заключительный самолет Бе-200ЧС по текущему контракту и ведется плановая сборка агрегатов для амфибий следующей серии.

В перспективе предприятие планирует провести ремоторизацию самолета Бе-200ЧС и заменить украинские двигатели на Д-436 на двигатели SaM146 российско-французского производства. Первый Бе-200, оснащенный SaM146, будет готов в 2021 году.

Справка «РГ»

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Дальность полета — более трех тысяч километров. Воздушное судно развивает скорость до 700 километров час, его можно эксплуатировать как с сухопутных аэродромов, так и с водоемов при высоте волны до 1,2 метра. Самолет-амфибия сбрасывает за один заход на очаги пожаров 12 тонн воды. Самолет способен за одну заправку топливом сбросить на охваченную пожаром территорию до 240 тонн воды.