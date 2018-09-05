Как паводки повлияют на начало отопительного сезона

— На подготовке к отопительному сезону паводки не отразятся, поскольку ни один из объектов теплоснабжения, к счастью, не пострадал. Мы спокойно готовимся к этому периоду. Есть, конечно, проблемы с формированием необходимого запаса топлива, но, я думаю, что за оставшееся время мы это решим, — процитировали Паздникова в сообщении.

Ежедневные дожди в июле 2018 года привели к масштабным паводкам в Чите и районах Забайкалья. В зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тысяч человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, разрушила 181 километр дорог, повредила 36 мостов. Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил миллиард рублей.