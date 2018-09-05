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В серии взрывов в Кабуле погибли два журналиста
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В серии взрывов в Кабуле погибли два журналиста 

Газета.Ru + ещё 23 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли два журналиста афганского телеканала Tolo News. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.
Вечером 5 августа в Кабуле последовательно прогремело два взрыва, в результате которых погибли не менее 20 человек и не менее 70 были ранены.
Как отмечается, журналисты погибли в результате второго взрыва, освещая для телеканала первый.
"С большим сожалением телеканал Tolo News подтверждает гибель двух из своих лучших журналистов. При освещении первого взрыва скончались 28-летний корреспондент Самим Фарамарз и 23-летний оператор Рамиз Ахмади", — сказано в заявлении телеканала.
Телеканал подчеркнул, что Фарамарз и Ахмади — не первые жертвы терактов среди журналистов телеканала. В январе 2016 года в результате устроенного террористом-смертником взрыва погибли семь журналистов Tolo News.
Ранее стало известно, что в результате взрыва вблизи образовательного учреждения в Кабуле погибли почти 50 человек.
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