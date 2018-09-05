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Срочно: Несколько человек погибли в результате взрыва в Кабуле
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Срочно: Несколько человек погибли в результате взрыва в Кабуле 

ИА Синьхуа + ещё 2 43 минуты назад
Кабул, 5 сентября /Синьхуа/ — Несколько человек погибли в результате атаки террориста-смертника, которая произошла в спортивном комплексе в Кабуле. Об этом сообщили в местной полиции. —0—
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