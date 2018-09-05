Сейсмолог предупредил об опасности новых подземных толчков на Урале

Эксперт рассказал НСН, что землетрясения в том регионе случаются раз в столетие.

На Урале зафиксировано второе землетрясение за сутки. В ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе произошло землетрясение магнитудой 5,5. ГУ МЧС по Челябинской области сообщало, что в результате толчков повреждения получили не менее 12 объектов социальной инфраструктуры, в том числе детские сады и школы. Второе землетрясение произошло в районе Уральских гор в полдень. Магнитуда составила 4,4, а его эпицентр находился на глубине 10 км. Данных о пострадавших нет. В Катав-Ивановском районе власти объявили чрезвычайное положение.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН рассказал о причинах многократных подземных толчков.

«Причины понятны — это древние горные системы, здесь когда-то сейсмическая ситуация была более активной, последние столетия она ослабела, и такое происходит крайне редко. В этом регионе последнее землетрясение было в 1914 году. Так как информации сейсмологических служб о дополнительных подземных толчках нет, сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Маловероятно, что толчки могут быть такой же силы, как и предыдущие, но исключать этого полностью нельзя», — сообщил он.

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В июле несколько землетрясений в один день произошло на Камчатке. Эпицентр находился в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 70 километров. Его магнитуда составила 5,7 баллов.