«Серьезную роль в челябинском землетрясении сыграла космическая ситуация»

«До последнего времени Урал считался сейсмобезопасным регионом, поэтому на него никто особого внимания не обращал. И я сам удивился: землетрясение в 5,5 балла! Для нас это случай уникальный, и в нем нужно разбираться.

Сегодня большинство ученых считают, что землетрясения вызываются естественными тектоническими процессами: движением земной коры и происходящими в ней смещениями и разрывами.

Мне же больше нравится другая теория. Согласно ей ядро Земли сложено не железо-никелевым сплавом, а гидридами кремния. Постепенно эти соединения распадаются, водород вместе с другими газами высвобождается, поднимается на поверхность и скапливается в тектонических трещинах. Под влиянием высокочастотного космического излучения эти вещества взрываются — именно поэтому и происходит землетрясение.

Тому, что случилось на Южном Урале сегодня ночью, благоприятствовал несколько факторов. Во-первых, этот регион близок к Башкирии — нефтегазовому региону. Оттуда по трещинам и разломам газы могли поступать в Челябинскую область, к эпицентрам землетрясения.

Во-вторых, серьезную роль сыграла космическая ситуация. Челябинск проходил вблизи оси мира (Прямая, проходящая через центр небесной сферы и параллельная оси вращения Земли, — прим. ред.). Замечу, что не так давно ось мира „задела“ Камчатку, Алеуты — там тоже были землетрясения.

Конечно, чаще всего подземные толчки происходят, когда регион попадает в район эклиптики (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, — прим. ред.). Однако на Урале такого не случается.

Вообще в области достаточно слабая сейсмоактивность. В ближайшее время Южный Урал вряд ли снова пройдет вблизи оси мира или эклиптики, поэтому новых землетрясений, скорее всего, не будет».