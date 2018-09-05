Челябинский губернатор выехал к эпицентру землетрясения в Катав‐Ивановск 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправился в Катав-Ивановский район, где в ночь на 5 сентября зафиксировали землетрясение силой 5,5 балла. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Глава региона прибудет в Катав-Ивановск на заседание областной комиссии по делам ЧС. Сопровождает Дубровского его заместитель Олег Климов. На 17.00 (15.00 по московскому времени) запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области, сообщило РИА «Новости». По данным федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в районе в 12:27 (10:27 по московскому времени) повторно была зафиксирована сейсмическая активность интенсивностью 4,6 балла, на глубине 10 км.
Отмечается, что никто не пострадал, газо— и водоснабжение не было нарушено, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Здания и сооружения не разрушены, однако в них обнаружены многочисленные трещины и осыпание штукатурки. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 51 человек и 17 единиц техники.