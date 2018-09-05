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В США шторм «Гордон» ослаб до тропической депрессии
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В США шторм «Гордон» ослаб до тропической депрессии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Gismeteo
Шторм, получивший название «Гордон», ослаб и получил статус тропической депрессии, сообщает Национальная метеослужба США.
Отмечается, что он находится над центральным регионом американского штата Миссисипи.
Синоптики сообщают, что максимальная скорость ветра в районе действия «Гордона» достигает 56 километров в час. Тропическая депрессия продолжает двигаться на северо-запад со скоростью около 22 километров в час.
3 сентября специалисты Национального ураганного центра предупредили о формировании шторма у побережья Флориды. В ночь на 5 сентября «Гордон» обрушился на территорию к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама.
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти окажут помощь жителям тех штатов, которые могут пострадать от урагана.
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