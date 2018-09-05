Жители Урала из-за землетрясения более 800 раз звонили в экстренные службы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. Экстренные службы Челябинской области зарегистрировали более 800 обращений от местных жителей, обеспокоенных сейсмической активностью в среду в Катав-Ивановском районе, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.

В 09.00 (07.00 мск) в администрации района проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, о ситуации доложили главы городских поселений, руководители социальной и коммунальной сферы. В район выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"По информации Единой диспетчерской службы Катав-Ивановского, Ашинского муниципальных районов, Усть-Катавского ГО, ГУМЧС региона, службы 112, на 16.00 (14.00 мск) поступило 815 обращений от граждан в связи с сеймоактивностью", — написал Савченко на своей страничке в Facebook.

Савченко уточнил, что из этого количества 485 обращений приходятся на жителей Катав-Ивановского муниципального района.

Ранее Савченко сообщал, что на утро среды было зарегистрировано 627 звонков.

Ранее власти района уточняли, что газо— и водоснабжение после сейсмоактивности в районе не было нарушено, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Здания и сооружения не разрушены, но в шести многоквартирных домах Катав-Ивановска обнаружены трещины на перегородках и потолках. В Катав-Ивановском индустриальном техникуме также имеются многочисленные трещины и осыпания штукатурки. Предприятия работают в штатном режиме, но есть незначительные повреждения на одном из заводов.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Главном управлении МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 51 человек и 17 единиц техники. На 17.00 (15.00 мск) запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.