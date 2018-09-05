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СК опроверг данные СМИ о подмене «черных ящиков» самолета Качиньского
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СК опроверг данные СМИ о подмене «черных ящиков» самолета Качиньского 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
СК РФ ОПРОВЕРГАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ СМИ О ВОЗМОЖНОЙ ПОДМЕНЕ ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ САМОЛЕТА КАЧИНЬСКОГО: ОНИ ОСНОВАНЫ НА ФАНТАЗИЯХ, А НЕ ФАКТАХ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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