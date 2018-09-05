Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме выросло до 15

МОСКВА , 5 сен — РИА Новости . Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями во Вьетнаме , увеличилось до 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вьетнамского центрального комитета по предотвращению и контролю стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 13 погибших и троих пропавших без вести.

Согласно новым данным, стихийное бедствие унесло жизни девяти человек в центральной провинции Тханьхоа. Еще шестеро погибли из-за оползней и наводнений в провинциях Хоабинь, Йенбай, Шонла, Лангшон и Лайтяу на севере страны.

Кроме того, стихия разрушила 382 здания, повредила более пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и привела к массовой гибели скота и птицы.

Как отмечает агентство, в этом году в результате стихийных бедствий во Вьетнаме погибли или пропали без вести 153 человека, еще 119 получили ранения.