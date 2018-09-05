Почти 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца на юге столицы

Сведений о пострадавших в результате пожара нет.

Почти 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца из-за возникшего возгорания.

Уточняется, что на крыше ледового дворца «Русь». Из здания вывели около 50 человек.

— В 14:23 к нам поступил вызов, горело двухэтажное здание по адресу улица Воронежская, дом 13, Возгорание было на кровле, примерно 15 метров квадратных. В 14:37 ликвидировано возгорание, люди вышли на улицу до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало, — прокомментировал Оперативный дежурный МЧС

Уточняется, что находившиеся в здании люди самостоятельно покинули место происшествия.