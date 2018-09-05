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Почти 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца на юге столицы
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Почти 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца на юге столицы 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сведений о пострадавших в результате пожара нет.
Почти 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца из-за возникшего возгорания.
Уточняется, что на крыше ледового дворца «Русь». Из здания вывели около 50 человек.
— В 14:23 к нам поступил вызов, горело двухэтажное здание по адресу улица Воронежская, дом 13, Возгорание было на кровле, примерно 15 метров квадратных. В 14:37 ликвидировано возгорание, люди вышли на улицу до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало, — прокомментировал Оперативный дежурный МЧС.
Уточняется, что находившиеся в здании люди самостоятельно покинули место происшествия.
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