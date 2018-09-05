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Дагестанцев обучат как себя вести при сейсмической угрозе
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Дагестанцев обучат как себя вести при сейсмической угрозе 

Mirmol.ru 58 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанцев обучат как себя вести при сейсмической угрозеПрофилактический месячник по безопасности от сейсмических угроз проводят по предложению Главного управления МЧС России по Республике Дагестан для подготовки местных жителей и должностных лиц к действиям при угрозе возникновения землетрясений. В ходе мероприятия жителей Дагестана научат как вести себя при возникновении данного природного явления, как эвакуировать на объектах социального значения, в многоэтажных домах, образовательных учреждениях и местах массового пребывания людей. Помимо этого, в учебных организациях раздадут памятки с правилами действий при землетрясении. Также проведут теоретические и практические занятия по действиям при угрозе и возникновении сейсмических событий.
Напоминаем, что сегодня землетрясение произошло на территории Уральских гор.
Интенсивность землетрясения по шкале Рихтера составила 5,4. Сейсмические толчки зафиксировали в 3:58 (1.58 мск).
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