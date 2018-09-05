Дагестанцев обучат как себя вести при сейсмической угрозе 

Дагестанцев обучат как себя вести при сейсмической угрозеПрофилактический месячник по безопасности от сейсмических угроз проводят по предложению Главного управления МЧС России по Республике Дагестан для подготовки местных жителей и должностных лиц к действиям при угрозе возникновения землетрясений. В ходе мероприятия жителей Дагестана научат как вести себя при возникновении данного природного явления, как эвакуировать на объектах социального значения, в многоэтажных домах, образовательных учреждениях и местах массового пребывания людей. Помимо этого, в учебных организациях раздадут памятки с правилами действий при землетрясении. Также проведут теоретические и практические занятия по действиям при угрозе и возникновении сейсмических событий.
Напоминаем, что сегодня землетрясение произошло на территории Уральских гор.
Интенсивность землетрясения по шкале Рихтера составила 5,4. Сейсмические толчки зафиксировали в 3:58 (1.58 мск).