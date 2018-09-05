Ещё
Около 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца на юге Москвы после возгорания на крыше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца на юге Москвы после возгорания на крыше 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Около 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца, расположенного в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение о возгорании на крыше ледового дворца «Русь» по адресу: ул. Воронежская, д. 13. Из-за возгорания из здания были эвакуированы около 50 человек», — рассказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по столице сообщили, что заявка о возгорании поступила в 14:23, а в 14:37 горение было ликвидировано. «Площадь возгорания составила около 15 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Находившиеся в здании люди покинули его самостоятельно еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказали в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
ММТП организовала проверку по факту аварийной посадки вылетевшего из Москвы самолета в аэропорту Сочи Пожар произошел в строении в Истре, есть пострадавшие Четыре человека пострадали в результате ДТП на юго-востоке Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России готовят новые проблемы из-за Скрипалей161
Россия нанесла удары в Сирии72
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей53
Лавров допустил войну с США656
Максаковой дали 72 часа23
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение