Около 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца на юге Москвы после возгорания на крыше

Около 50 человек эвакуированы из здания ледового дворца, расположенного в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о возгорании на крыше ледового дворца «Русь» по адресу: ул. Воронежская, д. 13. Из-за возгорания из здания были эвакуированы около 50 человек», — рассказал собеседник агентства. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по столице сообщили, что заявка о возгорании поступила в 14:23, а в 14:37 горение было ликвидировано. «Площадь возгорания составила около 15 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Находившиеся в здании люди покинули его самостоятельно еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказали в ведомстве.