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Срочно: В Индии перевернулась лодка, один человек погиб, еще несколько пропали без вести
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Срочно: В Индии перевернулась лодка, один человек погиб, еще несколько пропали без вести 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 5 сентября /Синьхуа/ — Один человек погиб, еще несколько пропали без вести в среду в результате того, что лодка перевернулась в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом сообщили местные власти. —0—
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