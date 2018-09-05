Ещё
В Оренбургской области зафиксировали отголоски землетрясения на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области зафиксировали отголоски землетрясения на Урале 

РИА Новости 1 час назад
УФА, 5 сен — РИА Новости. Подземные толчки, которые в ночь на среду были зафиксированы на территории Челябинской области и Башкирии, ощущались и в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра. Землетрясение ощутили и на территории Башкирии. В ночь на среду экстренные службы региона получили 560 звонков от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов с жалобами на подземные толчки. Погибших и пострадавших нет.
В МЧС Оренбургской области со ссылкой на оренбургский научный центр уральского отделения РАН сообщили, что отголоски землетрясения докатились и до Оренбуржья.
"На территории Оренбургской области учеными были зафиксированы сотрясения земли магнитудой 2.0. По данному факту в подразделения регионального МЧС звонки от граждан не поступали", — сообщили в ведомстве.
Областное МЧС отмечает, что «с удалением во все стороны от эпицентра сотрясения чувствуются все слабее и слабее и, наконец, уже не ощущаются человеком, но записываются точными инструментами.
Последнее заметное землетрясение на Урале было осенью 2015 года, тогда магнитуда составила 4,1.
Последние новости
От Максаковой требуют покинуть Украину У России и Украины теперь есть по Крыму "Детей всех вывозим". Север Крыма задыхается от выбросов кислоты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России готовят новые проблемы из-за Скрипалей161
Россия нанесла удары в Сирии72
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей53
Лавров допустил войну с США656
Максаковой дали 72 часа23
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение