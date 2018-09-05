В Оренбургской области зафиксировали отголоски землетрясения на Урале

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска , в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра. Землетрясение ощутили и на территории Башкирии. В ночь на среду экстренные службы региона получили 560 звонков от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов с жалобами на подземные толчки. Погибших и пострадавших нет.

МЧС Оренбургской области со ссылкой на оренбургский научный центр уральского отделения РАН сообщили, что отголоски землетрясения докатились и до Оренбуржья.

"На территории Оренбургской области учеными были зафиксированы сотрясения земли магнитудой 2.0. По данному факту в подразделения регионального МЧС звонки от граждан не поступали", — сообщили в ведомстве.

Областное МЧС отмечает, что «с удалением во все стороны от эпицентра сотрясения чувствуются все слабее и слабее и, наконец, уже не ощущаются человеком, но записываются точными инструментами.

Последнее заметное землетрясение на Урале было осенью 2015 года, тогда магнитуда составила 4,1.