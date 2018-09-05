Разрушительная сила. Природные катаклизмы, которые изменили тысячи жизней

Японию накрыл самый мощный за 25 лет тайфун по имени «Джеби». Стихия унесла жизни десяти человек. Несколько сотен жителей получили ранения разной тяжести. «ВМ» вспомнила о самых разрушительных природных катаклизмах, которые произошли в XXI веке.

Землетрясение и ураган, Индийский океан

Шри-Ланка, Таиланд, 2004 год Причиной послужило подводное землетрясение, произошедшее в Индийском океана. Его сила по шкале оценивается в 9 баллов. Землетрясение послужило пусковым механизмом, вызвав сильнейшее цунами. Специалисты фиксировали волны высотой в несколько десятков метров. В результате в самом эпицентре стихии оказалась зона вблизи индонезийского острова Суматра. Специалисты зафиксировали волны высоты в несколько десятков метров. Более всего пострадали Индонезия Индия . В результате землетрясения и цунами число погибших приблизилось к 300 тысячам.

2005 год Считается крупным по силе и мощи ураганом, который обрушился на Юго-Восточное побережье страны. Стихия «прошлась» по нескольким штатам, которые соседствуют с Мексиканским заливом. Пик урагана (его отнесли к пятой категории мощности (по специальной шкале ураганов) пришелся на город Новый Орлеан, что в штате Луизиана. Из-за прорыва дамбы в город хлынули мощные потоки воды, началось затопление города. В результате были оборваны линии электропроводов, разрушены здания, дороги. Без связи с миром тогда остались 800 тысяч человек. Выбираться из затопленных домов людям помогали спасатели — на лодках и вертолетах. Число жертв урагана превысило 1,5 тысячи человек, часть из них до сих пор числится без вести пропавшими. Ущерб от стихии власти оценили тогда в сотни миллиардов долларов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Причины изменения климата связаны с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Это результат деятельности человека. В целом это приводит к потеплению климата — таковы эффект «работы» парниковых газов. В среднем за последние 100–150 лет на планете потеплело на один градус. Это очень весомое повышение. Происходит потепление неравномерно. В результате, происходит невероятно мощная разбалансировка всей климатической системы. Воздушные массы, холодные и теплые, «теряются» в пространстве.

В результате мы можем наблюдать снег где-нибудь в Италии и даже Египте, а потепление идет в Арктику и дальше, в район Северного полюса. Все чаще происходят неприятные климатические явление в виде штормовых ветров, ураганов. Это тенденция. Такая ситуация фиксируется на протяжении последних 20–30 лет, с тех пор, как стали вести учет подобных явлений. Растет количество таких явлений и России, и в мире.

Больше всего достается тем территориям, которые открыты ветрам, окружены океаном. Это восточное побережье Америки, где ураганы не только учащаются, но и становятся все мощнее. Достается также Японии — островному государству, которое не защищено от стихии. Там стихия бушует не впервые. Связано это в том число с резкими и сильными перепадами температур. Поэтому города мира должны проводит работу по адаптации к изменениям климата, а также прилагать усилия к тому, что снизить негативное воздействие на окружающую среду. Процесс это небыстрый. Но предпринимать усилия необходимо уже сейчас, с расчетом на будущие перспективы.