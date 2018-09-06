Порядка 50 деревьев упало в Южно‐Сахалинске из‐за тайфуна Jebi

Шквалистый ветер, вызванный тайфуном Jebi, повалил в Южно-Сахалинске около 50 деревьев. Об этом сообщил «Интерфакс».

Тайфун Jebi спровоцировал в Южно-Сахалинске падение около 50 деревьев и крупных веток. Повреждены не менее восьми остановок и множество дорожных знаков, нарушена работа девяти светофоров.

Порядка 120 специалистов и 36 единиц техники приступили к устранению последствий урагана.

Сообщения о повреждении кровли и фасадов жилых домов начали поступать в мэрию. Управляющие компании приступили к их ликвидации.

Уже известно о двух жертвах стихии. Первая девочка пострадала от упавшей на нее школьной кровли. 12-летнего ребенка с переломом ноги забрали в больницу.

Второй несчастный случай произошел с женщиной и ребенком, на которых упало дерево. Они также поступили в больницу. Женщина получила травмы, ребенок находится в стабильном состоянии.