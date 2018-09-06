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Порядка 50 деревьев упало в Южно‐Сахалинске из‐за тайфуна Jebi
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Порядка 50 деревьев упало в Южно‐Сахалинске из‐за тайфуна Jebi 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Шквалистый ветер, вызванный тайфуном Jebi, повалил в Южно-Сахалинске около 50 деревьев. Об этом сообщил «Интерфакс».
Тайфун Jebi спровоцировал в Южно-Сахалинске падение около 50 деревьев и крупных веток. Повреждены не менее восьми остановок и множество дорожных знаков, нарушена работа девяти светофоров.
Порядка 120 специалистов и 36 единиц техники приступили к устранению последствий урагана.
Сообщения о повреждении кровли и фасадов жилых домов начали поступать в мэрию. Управляющие компании приступили к их ликвидации.
Уже известно о двух жертвах стихии. Первая девочка пострадала от упавшей на нее школьной кровли. 12-летнего ребенка с переломом ноги забрали в больницу.
Второй несчастный случай произошел с женщиной и ребенком, на которых упало дерево. Они также поступили в больницу. Женщина получила травмы, ребенок находится в стабильном состоянии.
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