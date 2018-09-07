Нарушенное тайфуном Jebi электроснабжение восстановили на Сахалине 

Энергетики устранили неполадки на всех ЛЭП Сахалина, которые были вызваны прошедшим тайфуном Jebi. Об этом сообщило РИА «Новости».
Почти 20 тысяч жителей Сахалина остались без света из-за тайфуна. На данный момент энергетики устранили все аварии на ЛЭП, вызванные непогодой.
Проблемы с электричеством начались 5 сентября. Порывистый ветер со скоростью 38 метров в секунду и ливни нарушили работу ЛЭП в сахалинских районах. Света лишились жители поселков Бошняково, Белинское, Тельновск, Парусное, Лесогорск, Новоселово, Надеждино и Урожайное. Частичное нарушение электроснабжения произошло в Южно-Сахалинске и его пригороде, Александровске-Сахалинском, Долинске, Аниве и поселках Вторая Падь и Троицкое.
Аварии устраняли 156 сотрудников «Сахалинэнерго» и 59 единиц техники.
Уже сегодня утром без света оставался лишь один населенный пункт Сахалина — село Дуэ Александровск-Сахалинского района.