Ещё
Нарушенное тайфуном Jebi электроснабжение восстановили на Сахалине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Химатака" в Крыму. Чем опасен диоксид титана
"Химатака" в Крыму. Чем опасен диоксид титана

Нарушенное тайфуном Jebi электроснабжение восстановили на Сахалине 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Энергетики устранили неполадки на всех ЛЭП Сахалина, которые были вызваны прошедшим тайфуном Jebi. Об этом сообщило РИА «Новости».
Почти 20 тысяч жителей Сахалина остались без света из-за тайфуна. На данный момент энергетики устранили все аварии на ЛЭП, вызванные непогодой.
Проблемы с электричеством начались 5 сентября. Порывистый ветер со скоростью 38 метров в секунду и ливни нарушили работу ЛЭП в сахалинских районах. Света лишились жители поселков Бошняково, Белинское, Тельновск, Парусное, Лесогорск, Новоселово, Надеждино и Урожайное. Частичное нарушение электроснабжения произошло в Южно-Сахалинске и его пригороде, Александровске-Сахалинском, Долинске, Аниве и поселках Вторая Падь и Троицкое.
Аварии устраняли 156 сотрудников «Сахалинэнерго» и 59 единиц техники.
Уже сегодня утром без света оставался лишь один населенный пункт Сахалина — село Дуэ Александровск-Сахалинского района.
360tv.ru: последние новости
На Украине разбился спасательный вертолет Тайфун «Джеби» превратил аэропорт Осаки в гавань Число погибших из‐за землетрясения на Хоккайдо увеличилось до 8
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети462
«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США731
Оскорбившему россиян Панину собирают деньги
«Химатака» в Крыму. Чем опасен диоксид титана152
Меркель впервые поддержала Россию в Сирии89
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:10
Китайская полиция разгромила четыре церкви
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
13:44
США перехватили российские Ту-95
Войска Армия
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение