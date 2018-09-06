Иностранные шхуны начали покидать Приморье после шторма. Видео 

Суда из Южной Кореи и КНДР, которые укрывались у берегов Приморского края от тайфуна «Джеби» (Jebi), начали покидать российские воды. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Погода улучшилась в Приморье. Дожди и штормовой ветер закончились, а паводковая ситуация приходит в норму. Иностранные шхуны начали покидать российское пограничное пространство. Их уход контролирует Погрануправление.
Более 300 судов укрывались накануне в регионе от тайфуна Jebi. Они вынужденно зашли во внутреннее море другого государства на основании норм международного права. Приморские пограничники следили за обстановкой в крае.
В конце августа из-за тайфуна Soulik ситуация с иностранными шхунами закончилась пропажей и гибелью рыбаков. Так, на побережье в поселке Зарубино в Хасанском районе тело одного из пострадавших рыбаков из КНДР пролежало больше суток.
Всего в регион тогда прибыло около 240 шхун и лодок. Многие не смогли преодолеть стихию. В общей сложности в Приморском крае после шторма спасли порядка 70 рыбаков из КНДР и Китая.