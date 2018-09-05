Мэр челябинского города записал видеообращение в связи с землетрясением

«Минувшей ночью вы испытали необычные явления, которые никогда не испытывали в нашей местности — подземные толчки природного характера. В 4:20 был собран городской штаб, где проанализировали ситуацию и согласовали действия с МЧС », — заявил чиновник.

По его словам, подтверждено, что на территории Челябинской и Свердловской областей, а также Башкирии зафиксированы толчки амплитудой 5,5 балла.

Как отметил Сычёв, проверены все энергетические системы и системы жизнеобеспечения, никаких повреждений нет, здания и сооружения находятся в штатном состоянии.

«Мы все понимаем, что и так у нас закрытый режимный город, у нас особые условия проживания. Но такие события впервые, и тоже накладывают отпечаток на наши действия», — добавил он.

Обращение Сычёва было показано на ТРК «ТВС».

Ранее сообщалось, что на Урале зафиксировано второе за сутки землетрясение.