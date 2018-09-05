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Мэр челябинского города записал видеообращение в связи с землетрясением
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Мэр челябинского города записал видеообращение в связи с землетрясением 

RT на русском 30 минут назад
Фото: RT на русском
Мэр закрытого административно-территориального образования Трёхгорный Евгений Сычёв записал видеообращение в связи с землетрясением, сообщает URA.RU.
«Минувшей ночью вы испытали необычные явления, которые никогда не испытывали в нашей местности — подземные толчки природного характера. В 4:20 был собран городской штаб, где проанализировали ситуацию и согласовали действия с МЧС», — заявил чиновник.
По его словам, подтверждено, что на территории Челябинской и Свердловской областей, а также Башкирии зафиксированы толчки амплитудой 5,5 балла.
Как отметил Сычёв, проверены все энергетические системы и системы жизнеобеспечения, никаких повреждений нет, здания и сооружения находятся в штатном состоянии.
«Мы все понимаем, что и так у нас закрытый режимный город, у нас особые условия проживания. Но такие события впервые, и тоже накладывают отпечаток на наши действия», — добавил он.
Обращение Сычёва было показано на ТРК «ТВС».
Ранее сообщалось, что на Урале зафиксировано второе за сутки землетрясение.
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