Тушат больше двух часов: сильный ветер раздувает крупный пожар в Волгоградской области

Пожар на границе двух районов вспыхнул около полудня

Спасатели больше двух часов тушат крупный степной пожар на границе Октябрьского и Котельниковского районов. Окончательно побороть огонь им мешают сильные порывы ветра, налетевшие на регион сегодняшним утром.

— Сухая трава на границе двух районов вспыхнула сегодня примерно в полдень, — уточнили в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Отдельные очаги горят на площади около одного гектара. Справиться с огнем пытаются спасатели из 42 — й и 49 — й пожарных частей.

По словам сотрудников МЧС, раздуваемый ветром пожар не угрожает местным жителям. Причина возгорания пока неизвестна.

В конце лета начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области вместе с губернатором пролетел над самыми пожароопасными районами. По словам инспекторов, больше всего опасений у них вызывают несанкционированные свалки, которые могут стать причиной крупного возгорания.