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Тушат больше двух часов: сильный ветер раздувает крупный пожар в Волгоградской области
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Тушат больше двух часов: сильный ветер раздувает крупный пожар в Волгоградской области 

v1.ru 35 минут назад
Фото: v1.ru
Пожар на границе двух районов вспыхнул около полудня
Спасатели больше двух часов тушат крупный степной пожар на границе Октябрьского и Котельниковского районов. Окончательно побороть огонь им мешают сильные порывы ветра, налетевшие на регион сегодняшним утром.
— Сухая трава на границе двух районов вспыхнула сегодня примерно в полдень, — уточнили в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Отдельные очаги горят на площади около одного гектара. Справиться с огнем пытаются спасатели из 42 — й и 49 — й пожарных частей.
По словам сотрудников МЧС, раздуваемый ветром пожар не угрожает местным жителям. Причина возгорания пока неизвестна.
В конце лета начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области вместе с губернатором пролетел над самыми пожароопасными районами. По словам инспекторов, больше всего опасений у них вызывают несанкционированные свалки, которые могут стать причиной крупного возгорания.
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