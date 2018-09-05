Сейсмолог — о ситуации в Башкирии: «Сейсмостанция у нас всего одна, и та принадлежит частнику»

Счастливый обладатель единственной сейсмостанции живет в деревне Лекаревка

О том, что ожидается землетрясение, до начала толчков жителей Уфы должны были предупредить сейсмические станции. Такова мировая практика в странах, где регулярно потряхивает. Но о том, что в четыре утра спящие уфимцы подвергались опасности, они узнали лишь через два часа — МЧС прислало сообщение на мессенджеры.

Председатель Общественного центра по сейсмологии РБ Рушан Шакуров рассказал Ufa1, почему так произошло.

— Сейсмическая станция в Башкирии всего одна. Она находится в садовом товариществе в деревне Лекаревка, и принадлежит частному лицу. За сводками к нему никто не обращается и свои услуги он никому не предлагает. Других сейсмических станций в республике попросту нет. В свое время вопрос о их необходимости неоднократно поднимался, тем более, что оборудование для сейсмостанций нам давали бесплатно в Москве. Но вопрос уперся в деньги: на то, чтобы выделить под него помещение и установить, их просто не нашлось.

Землетрясений с жертвами у нас в регионе не было. Все, которые происходили за историческое время, это отголоски из Китая, Средне-Азиатского пояса. Самое большое землетрясение, из литературных данных, произошло в Башкирии 1549 году, неподалеку от Чишмов, в деревне Илькашево. Там собрались башкирские племена на курултай, и когда начались толчки, они еле стояли на ногах, держались за деревья. Озеро Аслыкуль образовалось тоже в результате землетрясения: на этом месте была большая гора, при толчке она обрушилась. Озеро образуется на платформах, когда бывают землетрясения силой 9 баллов.

Видимо, правительству нужно, чтобы нас сильнее тряхнуло. Тогда на сейсмостанцию найдутся финансы. К примеру, в соседнем Татарстане сейсмостанций порядка 8 и ведется постоянный мониторинг. В Пермском крае их еще больше, там находится центр обработки данных, в том числе и наших.

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