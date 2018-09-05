Ещё
Во Внуково пассажиры опоздали на посадку из-за проблем с лифтом в бизнес-зале
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Во Внуково пассажиры опоздали на посадку из-за проблем с лифтом в бизнес-зале
Москва24
1 час назад
Комментарии
Фото:
Москва24
Привилегированная зона отдыха находится на втором этаже, а попасть туда можно только на лифте. Однако в момент объявления посадки ни одна из подъемных машин не работала. Как сообщают сами путешественники, они провели взаперти около часа.
Читать ещё •••
Москва24: последние новости
Эксперт оценил землетрясение на Урале
Второе землетрясение за сутки произошло на Урале
ММТП организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США
628
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
174
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
37
Художница полностью оголилась в христианской святыне
134
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете
25
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире
Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия
В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия
Статьи
03:27
Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
В мире
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
11:49
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
В мире
Криминал
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Статьи
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение