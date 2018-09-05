Во Внуково пассажиры опоздали на посадку из-за проблем с лифтом в бизнес-зале

Привилегированная зона отдыха находится на втором этаже, а попасть туда можно только на лифте. Однако в момент объявления посадки ни одна из подъемных машин не работала. Как сообщают сами путешественники, они провели взаперти около часа.