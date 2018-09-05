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Во Внуково пассажиры опоздали на посадку из-за проблем с лифтом в бизнес-зале
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Во Внуково пассажиры опоздали на посадку из-за проблем с лифтом в бизнес-зале 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Привилегированная зона отдыха находится на втором этаже, а попасть туда можно только на лифте. Однако в момент объявления посадки ни одна из подъемных машин не работала. Как сообщают сами путешественники, они провели взаперти около часа.
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