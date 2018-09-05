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В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение
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В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение 

Rambler News Service + ещё 17 1 час назад
Второе за последние сутки землетрясение произошло в Челябинской области, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки зафиксировали в 131 километре к востоку от Уфы и 22 километрах к северо-западу от Катав-Ивановска. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 12:27 по местному времени (10:27 мск).
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что ведомство проводит проверку целостности жилых домов, социально-значимых объектов и зданий инфраструктуры. В нескольких муниципальных районах региона работают 17 оперативных групп. Дежурные службы получили уже 627 обращений от местных жителей.
Первое землетрясение в Катав-Ивановском районе Челябинской области на глубине 10 км произошло в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Никто не пострадал. ЧП не повлияло на работу предприятий и объектов жизнеобеспечения.
В районе тем временем действует режим чрезвычайной ситуации. Местные власти создали специальную комиссию для оценки ущерба.
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