В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение

Второе за последние сутки землетрясение произошло в Челябинской области , свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали в 131 километре к востоку от Уфы и 22 километрах к северо-западу от Катав-Ивановска . Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 12:27 по местному времени (10:27 мск).

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что ведомство проводит проверку целостности жилых домов, социально-значимых объектов и зданий инфраструктуры. В нескольких муниципальных районах региона работают 17 оперативных групп. Дежурные службы получили уже 627 обращений от местных жителей.

Первое землетрясение в Катав-Ивановском районе Челябинской области на глубине 10 км произошло в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Никто не пострадал. ЧП не повлияло на работу предприятий и объектов жизнеобеспечения.

В районе тем временем действует режим чрезвычайной ситуации. Местные власти создали специальную комиссию для оценки ущерба.