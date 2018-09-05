Шесть многоквартирных домов пострадали в Челябинской области от землетрясения

ЧЕЛЯБИНСК , 5 сентября. / ТАСС /. Трещины на перегородках и потолках шести многоквартирных домов обнаружены в городе Катав-Ивановске Челябинской области после произошедшего в ночь на среду землетрясения. Из-за повреждений в одном из зданий районной больницы пациентов эвакуировали в другой корпус, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Подземный толчок магнитудой 5,6 был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших нет.

"В центральной районной больнице зафиксированы многочисленные осыпания штукатурки и трещины в примыканиях между плитами, пациентов эвакуировали в соседний корпус. В шести многоквартирных домах Катав-Ивановска обнаружены трещины на перегородках и потолках. В Катав-Ивановском индустриальном техникуме также имеются многочисленные трещины и осыпания штукатурки. Предприятия работают в штатном режиме, есть незначительные повреждения на одном из заводов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после землетрясения отменены занятия в школах, в детских садах работают дежурные группы.

По данным администрации района, газо— и водоснабжение не нарушено, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв нет.