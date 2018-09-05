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Шесть многоквартирных домов пострадали в Челябинской области от землетрясения
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Шесть многоквартирных домов пострадали в Челябинской области от землетрясения 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Трещины на перегородках и потолках шести многоквартирных домов обнаружены в городе Катав-Ивановске Челябинской области после произошедшего в ночь на среду землетрясения. Из-за повреждений в одном из зданий районной больницы пациентов эвакуировали в другой корпус, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Подземный толчок магнитудой 5,6 был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших нет.
"В центральной районной больнице зафиксированы многочисленные осыпания штукатурки и трещины в примыканиях между плитами, пациентов эвакуировали в соседний корпус. В шести многоквартирных домах Катав-Ивановска обнаружены трещины на перегородках и потолках. В Катав-Ивановском индустриальном техникуме также имеются многочисленные трещины и осыпания штукатурки. Предприятия работают в штатном режиме, есть незначительные повреждения на одном из заводов", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после землетрясения отменены занятия в школах, в детских садах работают дежурные группы.
По данным администрации района, газо— и водоснабжение не нарушено, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв нет.
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