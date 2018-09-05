«Мы живем на тонкой корочке, плавающей в жиже»: о чем думали уральцы во время землетрясения

Башкирии и Землетрясение на Урале — дело, мягко говоря, необычное. И несмотря на то, что оно произошло в четыре утра, многие проснулись от толчков. Весь день сотни жителей Свердловской, Челябинской области Пермского края звонят и пишут в редакцию E1.RU, делятся своими впечатлениями. К счастью, всё обошлось только испугом.

Людям, которые проспали землетрясение (а таких немало даже в нашей редакции), сложно понять, как вообще ощущаются подземные толчки. Мы выбрали несколько самых эмоциональных рассказов тех, кто это пережил (и будет, наверное, рассказывать даже внукам).

«В Перми , в районе «Велты», около 4 часов утра я почувствовал, что в течение двух-трех минут с моим телом стали происходить необъяснимые явления. Как будто бы дрожь пробегала волнами по спине и ногам. Было ощущение, как будто лежишь на массажной кровати».

«Сегодня проснулся в 4 часа утра от того, что подо мной качается диван вместе с пятиэтажным домом. Качало, по ощущениям, как в вагоне поезда, также застучала дверца шкафа, качало секунд десять, потом всё утихло. Встал, включил свет, люстра на потолке ещё качалась. Первый раз почувствовал, что мы живем на тонкой корочке, плавающей в громадной жиже».

«Живу в частном секторе, проснулась ночью от лая собак. Услышала скрежет крыши и почувствовала вибрацию. Ничего не поняла, но стало страшно. Первое, что пришло в голову — полтергейст. У нас подарок от бабушки — хрустальная люстра — начала звенеть. Слышно было, как посуда звенит в навесном шкафу на кухне».

«Могли бы и предупредить, ведь собаки-то выли ещё вечером, с 22:00 до 00:00, неспроста. Кошки мои в час ночи все шесть штук ушли из частного дома на улицу. Кто нас в деревне будет слушать с нашими приметами».

«Проснулась от того, что кровать моя качалась, как колыбель, потом сильно залаяла собака, а кот притих и не шевелился. Я подумала, что духи шалят, а потом на работе узнала о землетрясении».

«В 4 утра проснулась от того, что хлопают двери, гремит посуда, качается мебель, и очень сильно раскачивался диван, так сильно, что ребенок, спящий рядом, скатывался. Было очень страшно».

«Проснулись от того, что зашаталась кровать. Только из ваших новостей узнали о землетрясении. По нашим ощущениям, было два толчка. Прислушивались, не трещат ли стены — на первом этаже делают ремонт, подумал, что стену могли снести несущую, больше вариантов не было».

«Колебания длились 30–40 секунд. Цветы тряслись, кошка убежала с кровати, нас с мужем как на волнах прокатило».

«В 4 часа диван наклонился и вернулся обратно».

«Проснулась от того, что вибрировала кровать, как массажное кресло».

«Сегодня ночью я проснулся от того, что кровать слегка колебалась».

«В кровати качало, как в каюте. Шкаф-купе весь дребезжал».

«Ночью проснулся от движения. Ощущалось движение дивана. За время движения успел даже приподняться».

«Лежу и думаю — наверно, насмотрелась экстрасенсов, на утро никому из домашних не стала рассказывать, подумают, что я того. Но открыв новости, я поняла, что не одна такая».

«Проснулась в 4:00 покормить ребёнка и ощутила, что дом как будто поплыл, вазы в серванте задребезжали».

«В 4 утра сидела на стуле, он закачался подо мной, подумала — так сильно спать хочу, что меня аж качает».

«Проснулась от того, что меня раскачивает в кровати, как в колыбели, а в соседней комнате ходуном ходили двери у шкафа-купе и звенела стоящая на полу сушилка с бельём. Мама проснулась от того, что у неё поехал диван в комнате».

«Кровать покачивалась, как надувной матрас на воде».

«Было ощущение, что кто-то стоит и специально трясёт шкаф. Потом по комнате словно волна какая-то прошла… Испугалась! Первая мысль была, что землятресение, но как-то решила, что это не оно. Через какое-то время в коридоре снова пробежала волна. Я понимала, что по квартире никто ходить не может, но само ощущение было, что кто-то пробежал туда-обратно, оставив за собой звуковой след. И тут я уже подумала о полтергейсте… Очень страшно! В квартире ночевала одна, поэтому стала звонить мужу и родителям. Однако они ничего не слышали. Сказали, что мне это всё приснилось или показалось, посоветовали не переживать и лечь спать… Но больше спать я всё равно не могла».

«Я, если честно, подумала, что моя кошка шалит с утра пораньше, но когда мой диван подскочил и встал на место, я серьёзно испугалась. Двери сами начали открываться, стучать о стены, вещи тряслись. Потом обнаружила кошку, которая забилась в углу — тоже испугалась. Так и не спим с 4 утра».

Мы с утра собираем всю информацию в онлайн-репортаж. А здесь — основные факты о произошедшем землетрясении.