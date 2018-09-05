Как действовать при землетрясении?

Ночью 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 10 км на территории Катав-Ивановского района. По словам экспертов, землетрясения, правда, более слабые, происходят на Южном Урале в среднем раз в десять лет. Как следует действовать, почувствовав подземные толчки?

О порядке действий в случае землетрясения рассказали в Поисково-спасательной службе Озерского городского округа.

Если сейсмоактивность застала вас в здании, нужно:

На первом этаже — выбежать на улицу и отойти подальше от строений.

На верхних этажах — оставаться в помещении, поскольку покинуть его быстро не получится. Нужно отойти от окон, стеклянных дверей, шкафов с остеклением, тяжёлых предметов, которые могут упасть.

Следует занять место в дверном проёме или в углу, образованном капитальными стенами, либо возле опорной колонны. В качестве защиты от сыплющейся штукатурки или мелких обломков может выступить крепкий стол.

Нельзя пользоваться открытым огнём — в результате землетрясения нередко повреждаются коммуникации, и утечка газа может спровоцировать взрыв и пожар.

Когда толчки прекратятся, следует аккуратно покинуть квартиру. При этом спускаться можно только по лестнице, лифтом пользоваться нельзя.

Если землетрясение застало вас на улице, стоять и передвигаться желательно только по открытым участкам в стороне от зданий, линий электропередач и рекламных конструкций.

Если вы ощутили подземные толчки, находясь в машине, то не нужно покидать автомобиль. Следует уехать с шоссе и держаться подальше от домов, деревьев и линий электропередач, нельзя оставаться под мостами и эстакадами. Остановившись, двери нужно держать открытыми, чтобы в экстренном случае можно было быстро покинуть авто.

«Если оказались в завале, осмотрите себя, пошевелите руками и ногами — нет ли боли. Ощупайте одежду — нет ли кровотечений, постарайтесь остановить кровь, если ранены. Создайте вокруг себя свободное пространство, осторожно уберите от себя твердые и острые предметы. Укрепите свое убежище обломками камней, исключив движение плит. Берегите силы, не падайте духом — живых людей из-под завалов извлекали на седьмой-десятый день. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала, подавайте сигналы — стучите твердым предметом по металлическим предметам, когда не работает техника («час тишины»)», — рассказали в поисково-спасательной службе.