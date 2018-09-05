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Порядок предоставления пресных подземных вод может измениться
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Порядок предоставления пресных подземных вод может измениться 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минприроды предлагает предоставлять участки недр, содержащие пресные подземные воды, для любых целей, в том числе для промышленного розлива. Проект федерального закона размещен на портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что в действующем законодательстве о недрах не в полной мере определен правовой режим пресных подземных вод и подземных вод, не отнесенных к пресным. Так, участки с пресной водой предоставляются для ограниченного круга целей — для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения предприятий/сельхозобъектов.
При этом не урегулирован порядок предоставления для иных целей. В то же время аукционная система предоставления лицензии на пользование недрами на право разработки месторождений питьевых подземных вод не допускается.
Предлагается внести изменения в закон «О недрах», исключив целевое назначение использования подземных вод, а также разграничить типы подземных вод. При этом отмечается, что к пресным водам не относятся промышленные, минеральные и термальные воды.
Эти поправки позволят предоставлять в пользование без конкурса (аукциона) участки недр с подземной питьевой водой для любых целей, в том числе для промышленного розлива. При этом процедура торгов для предоставления в пользование участков, содержащих промышленные, минеральные и термальные воды, сохранится.
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