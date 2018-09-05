Южноуральцам предлагают спрятаться в бомбоубежище

После ночного землетрясения жители Челябинской области массово записываются на экскурсии в бомбоубежище. Бункер, который неожиданно стал популярным, еще весной этого года открылся в Челябинске , в районе АМЗ.

«Все спрашивали, зачем я делаю бомбоубежище. Ответ был прост: у меня трое детей, мы живем в зоне вероятных техногенных аварий. Не дай Бог что-то случится — куда бежать и что делать, никто не знает. Так мы начали водить просветительские экскурсии для школьников и взрослых», — рассказал идейный вдохновитель проекта, челябинский предприниматель Дмитрий Закарлюкин

За 200 рублей посетителям рассказывают о правилах поведения в экстренных ситуациях. По словам бизнесмена, в бомбоубежище действительно можно будет укрыться в случае ЧС. Бункер может вместить от 50 до 100 человек. Там есть запас продуктов, которого хватит на несколько дней.

Напомним, сильное землетрясение произошло сегодня около 4 часов утра в Катав-Ивановском районе. Сейчас в муниципалитете объявлен режим ЧС. Не работают школы и детсады, эвакуирована больница. В результате подземных толчков получили повреждения треть объектов социальной инфраструктуры (12 из 36). Пострадавших нет.

Фото:ru.wikipedia.org