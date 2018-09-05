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Южноуральцам предлагают спрятаться в бомбоубежище
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Южноуральцам предлагают спрятаться в бомбоубежище 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После ночного землетрясения жители Челябинской области массово записываются на экскурсии в бомбоубежище. Бункер, который неожиданно стал популярным, еще весной этого года открылся в Челябинске, в районе АМЗ.
«Все спрашивали, зачем я делаю бомбоубежище. Ответ был прост: у меня трое детей, мы живем в зоне вероятных техногенных аварий. Не дай Бог что-то случится — куда бежать и что делать, никто не знает. Так мы начали водить просветительские экскурсии для школьников и взрослых», — рассказал идейный вдохновитель проекта, челябинский предприниматель Дмитрий Закарлюкин.
За 200 рублей посетителям рассказывают о правилах поведения в экстренных ситуациях. По словам бизнесмена, в бомбоубежище действительно можно будет укрыться в случае ЧС. Бункер может вместить от 50 до 100 человек. Там есть запас продуктов, которого хватит на несколько дней.
Напомним, сильное землетрясение произошло сегодня около 4 часов утра в Катав-Ивановском районе. Сейчас в муниципалитете объявлен режим ЧС. Не работают школы и детсады, эвакуирована больница. В результате подземных толчков получили повреждения треть объектов социальной инфраструктуры (12 из 36). Пострадавших нет.
Фото:ru.wikipedia.org
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