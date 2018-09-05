На Урале произошло второе землетрясение за сутки

Челябинской области произошло второе землетрясение за сутки, его магнитуда составила 4,4. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Уральском регионе в 12.27 (10.27 мск)", — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 2 км, расстояние от Уфы составило 133 км.

Представители управления МЧС России по региону в данный момент проверяют эту информацию, передает РИА «Новости» . Они отметили, что о втором землетрясении поступают противоречивые сведения.

Ранее сообщалось, что на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4.