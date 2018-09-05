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На Урале произошло второе землетрясение за сутки
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На Урале произошло второе землетрясение за сутки 

Газета.Ru + ещё 6 48 минут назад
Фото: Depositphotos
В Челябинской области произошло второе землетрясение за сутки, его магнитуда составила 4,4. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Уральском регионе в 12.27 (10.27 мск)", — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 2 км, расстояние от Уфы составило 133 км.
Представители управления МЧС России по региону в данный момент проверяют эту информацию, передает РИА «Новости». Они отметили, что о втором землетрясении поступают противоречивые сведения.
Ранее сообщалось, что на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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