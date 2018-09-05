Второе землетрясение произошло в Челябинске

Челябинской области за сутки произошло второе землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 4,4.

Ранее News.ru писал о том, что доктор геолого-минералогических наук Стефан Паняк заявил, что землетрясения, подобные тому, что произошло на Урале, являются типичным явлением для данного региона. По его словам, станций для прогнозирования таких угроз нет, потому что нет разрушительных и серьезных последствий.