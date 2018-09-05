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Второе землетрясение произошло в Челябинске
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Второе землетрясение произошло в Челябинске 

News.ru + ещё 1 37 минут назад
В Челябинской области за сутки произошло второе землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 4,4.
Информация о новой сейсмической активности проверяется из-за поступления противоречивой информации, передает сообщение пресс-службы ГУМЧС России по региону РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что доктор геолого-минералогических наук Стефан Паняк заявил, что землетрясения, подобные тому, что произошло на Урале, являются типичным явлением для данного региона. По его словам, станций для прогнозирования таких угроз нет, потому что нет разрушительных и серьезных последствий.
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