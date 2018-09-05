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Уралльское землетрясение скрылось в горах
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Уралльское землетрясение скрылось в горах 

News.ru 46 минут назад
Фото: News.ru
На Урале произошло сильнейшее землетрясение. Толчки почувствовали жители Уфы, Челябинска и даже Екатеринбурга. Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,4. Жители домов почувствовали толчки и отреагировали по-разному. Кто-то в трусах и с паспортом выбежал на улицу, кто-то спокойно остался дома. В домах гремела посуда, тряслась мебель, дрожали стены, на старых зданиях пошли трещины.
Опрошенные News.ru эксперты назвали землетрясение такой силы необычным для этого региона. Уральские горы — одни из самых старых на земле, им около 350 млн лет. В отличие от молодых, внутренние процессы в них давно прекратились. Серьезных землетрясений такие горы вызвать не могут.
— Это в какой-то степени выдающееся землетрясение! В этих местах такая сейсмическая активность бывает крайне редко и небольшой силы. — рассказал News.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин.
Эксперт отметил, что за последние 18 лет здесь случилось только одно землетрясение магнитудой 3 балла. А толчки в 5,4 балла случаются раз в несколько столетий.
Достаточное редким явлением для указанного региона назвал землетрясение на Урале и член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой строительной и теоретической механики, профессор, доктор технических наук Владимир Мондрус.
— Природа дышит сама. И старые горы могут являться проблемой. В коре Земли происходят движения, и, как следствие, высвобождение каких-то напряжений, — рассказал эксперт.
Ученый подчеркивает, что случившиеся минувшей ночью толчки магнитудой в 5.4 балла являются«максимумом для этого региона». По его словам, в этой местности «просто физически быть не может сильнее толчков».
Мондрус добавил, что с точки зрения современного строительства пятибалльные землетрясения не являются проблемой, поскольку практически все современные здания могут выдержать толчки такой силы и не разрушатся. Беспокойства в этой связи вызывают лишь самострои, возведённые без учета строительных норм. Дачные домики, киоски, будки сторожа — все это может рухнуть на голову уральцев во время очередного землетрясения, предупредил эксперт.
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