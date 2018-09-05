Уралльское землетрясение скрылось в горах

На Урале произошло сильнейшее землетрясение. Толчки почувствовали жители Уфы Челябинска и даже Екатеринбурга . Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,4. Жители домов почувствовали толчки и отреагировали по-разному. Кто-то в трусах и с паспортом выбежал на улицу, кто-то спокойно остался дома. В домах гремела посуда, тряслась мебель, дрожали стены, на старых зданиях пошли трещины.

Опрошенные News.ru эксперты назвали землетрясение такой силы необычным для этого региона. Уральские горы — одни из самых старых на земле, им около 350 млн лет. В отличие от молодых, внутренние процессы в них давно прекратились. Серьезных землетрясений такие горы вызвать не могут.

Пётр Шебалин. — Это в какой-то степени выдающееся землетрясение! В этих местах такая сейсмическая активность бывает крайне редко и небольшой силы. — рассказал News.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Эксперт отметил, что за последние 18 лет здесь случилось только одно землетрясение магнитудой 3 балла. А толчки в 5,4 балла случаются раз в несколько столетий.

Достаточное редким явлением для указанного региона назвал землетрясение на Урале и член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой строительной и теоретической механики, профессор, доктор технических наук Владимир Мондрус.

— Природа дышит сама. И старые горы могут являться проблемой. В коре Земли происходят движения, и, как следствие, высвобождение каких-то напряжений, — рассказал эксперт.

Ученый подчеркивает, что случившиеся минувшей ночью толчки магнитудой в 5.4 балла являются«максимумом для этого региона». По его словам, в этой местности «просто физически быть не может сильнее толчков».

Мондрус добавил, что с точки зрения современного строительства пятибалльные землетрясения не являются проблемой, поскольку практически все современные здания могут выдержать толчки такой силы и не разрушатся. Беспокойства в этой связи вызывают лишь самострои, возведённые без учета строительных норм. Дачные домики, киоски, будки сторожа — все это может рухнуть на голову уральцев во время очередного землетрясения, предупредил эксперт.