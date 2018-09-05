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В ГУ МЧС по Челябинской области не подтвердили сведения о повторных толчках
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В ГУ МЧС по Челябинской области не подтвердили сведения о повторных толчках 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Также Евгений Савченко сообщил о незначительных повреждениях на обследованных зданиях. «На 13 часов на территории населенных пунктов, где фиксировалась активность, проведены обследования специальными функциональными группами. На территории 24 социально-значимых объектов, расположенных в Усть-Катавском районе, незначительные повреждения установлены в двух объектах. В 45 социально-значимых объектах, расположенных на территории населенных пунктах Ашинского района, незначительные повреждения установлены на 6 объектах. В Катав-Ивановском районе из 36 социально значимых объектов проверено 8. В каждом установлены незначительные повреждения», — сообщил он.
Как подчеркнул министр, специалисты уверены — сеймоактивность — естественного, природного характера, а не результат техногенного инцидента. Данных о жертвам и пострадавших не поступали.
Добавим, что в четырех школах Катав-Ивановского района сегодня отменили занятия. Две из них находятся в Катав-Ивановске и две — в Юрюзани.
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