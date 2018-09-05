В Катав-Ивановске из-за землетрясения вырос спрос на услуги печника

Катав-Ивановском районе в связи с утренним землетрясением возрос спрос на услуги печников. Поскольку множество местных семей живут в частных домах, землетрясение повредило их печи. «Это весьма „нежные“ конструкции: немного поведет, печь нормально работать не будет», — говорят печники.

— После землетрясения многие печи могут начинать задымлять помещение. Это связано с тем, что во время толчков сажа и другой мусор отвалилась от стен дымохода и засорила печь. Поэтому нужно проникнуть в дымоход и прочистить его, — рассказал «Хорошим новостям» печник с 8-летним стажем Фуат Юнусов.

Мастера говорят, что забитый дымоход и трещины в печи очень опасны для жителей дома. Такие неисправности могут привести к отравлению угарным газом. Если в дымоходе не будет тяги (а она исчезнет в случае засора) угли продолжат тлеть без слабой подачи кислорода. Угарный газ в таком случае не сгорает и через трещины может рассеяться по отапливаемому помещению и привести к отравлению домочадцев.

По мнению Фуата, старые или плохо сложенные печи после землетрясения пострадали сильнее. Некоторым печам придется не только замазывать щели и прочищать дымоход, но и заново восстанавливать кирпичную трубу.

Напомним, утром 5 августа на Урале произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 5,5 баллов, а эпицентром стала район деревни Орловка, толчки зафиксировали на глубине 10 километров. Больше всего не повезло жители Катав-Ивановского района, который около 4 часов утра проснулись от того, что их дома весьма ощутимо трясло: падала посуда, шаталась мебель.