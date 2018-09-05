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Очевидец рассказал подробности землетрясения на Урале
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Очевидец рассказал подробности землетрясения на Урале 

RT на русском 1 час назад
Очевидец землетрясения под Челябинском рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.
«Землетрясение началось в 4:00, вся семья проснулась от толчков. Ребёнок и жена испугались. Дом вибрировал, окна дрожали. С четырёх до половины шестого было пять ощутимых толчков. После десяти часов было ещё два толчка: в 10:36 и 12:26. Детские сады и школы эвакуировали. Приём врачи ведут в другом здании. Для нашей местности такие события носят экзотический характер, так как до этого такого не было. Люди напуганы нынешней ситуацией», — отметил очевидец.
Ранее сообщалось, что на Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.
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