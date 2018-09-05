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Звоним, а там музыка играет: уфимцы не смогли дозвониться в МЧС во время землетрясения
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Звоним, а там музыка играет: уфимцы не смогли дозвониться в МЧС во время землетрясения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Уфы сообщают о проблемах со связью во время землетрясения. «Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери. Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы», — написал один из них в паблике «БашДТП».
В региональном управлении МЧС пояснили, что все местным ителям направили уведомления на мобильные телефоны, где была информация о том, что в республике ощущаются подземные толчки.
Наблюдались они в течение незначительного времени.
Напомним, что эпицентр находился в 128 километрах от Уфы. жители ощутили подземные толчки: они были зафиксированы в Уфе, Белорецком и Салаватском районах. Магнитуду специалисты оценили в 5,4 балла, в разрушениям землетрясение не привело.
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