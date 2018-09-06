Бедствие продолжается: из-за тайфуна на Сахалине сошли мощные сели

Из-за схода селей оказалось нарушено дорожное сообщение между севером и югом острова.

На Сахалине продолжают бороться с последствиями мощнейшего тайфуна «Джеби», который на днях обрушился на Дальний Восток. Из-за стихии в Макаровском районе сошло около десяти мощных селевых потоков.

Как передает Sakhalin.info, из-за схода селей оказалось нарушено дорожное сообщение между севером и югом острова. Потоки воды и грязи прервали движение по трассе Макаров-Лермонтовка. В данный момент сотрудники МЧС РФ расчищают дорожное полотно, в район отправлена аэромобильная группировка.

Кроме того, потоки подмыли железную дорогу в Макаровском районе, а из-за сильных ливней пострадал мост через реку Осиповку. Ожидается, что временное движение автомобилей будет запущено утром.

Ранее сообщилось, что около шести тысяч жителей города Макаров на Сахалине остались без питьевой воды из-за схода селевых потоков при прохождении тайфуна «Джеби». Кроме того, на острове обесточены 23 населенных пункта.