Землетрясение на Урале не повлияло на работу Белоярской АЭС

"Пятого сентября 2018 года Белоярская АЭС работает в штатном режиме. Подземные толчки, которые произошли в Челябинской области в ночь на среду, не были зафиксированы системами сейсмического мониторинга Белоярской АЭС, и никак не повлияли на работу атомной станции. Отклонений от нормальных условий эксплуатации АЭС нет. Радиационный фон на площадке Белоярской АЭС и зоне наблюдения соответствует значениям природного фона", — говорится в сообщении.

Белоярская АЭС расположена в городе Заречный Свердловсой области.

По данным ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.